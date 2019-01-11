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Социум 11.01.2019 22:59

Бакметрополитен в 2019г будет полностью оснащен генераторами на случай ЧС – президент Алиев

Бакинский метрополитен в 2019 году в полном объеме будет обеспечен генераторами современного типа на случай чрезвычайных ситуаций, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«После прошлогодней аварии (в энергосистеме Азербайджана –ИФ) стало ясно, что наши стратегические объекты не готовы к подобным ЧС. Это вызывает чувство большого сожаления. В результате реализуемых работ и тех, которые будут проведены, все стратегические объекты будут оснащены системой генераторов современного типа», - сказал И.Алиев в пятницу на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики в 2018 году и планам на 2019 год.

По его словам, для реализации этих работ выделены необходимые средства. В первую очередь, генераторами будет оснащен Бакинский метрополитен.

«Контракты уже подписаны и в текущем году мы обеспечим это в полном объеме. Благодаря этому поезда в случае аварии не будут оставаться в туннеле, а смогут доехать до станции, чтобы пассажиры смогли покинуть метро, а также смогли воспользоваться эскалаторами», - добавил И.Алиев.

Президент также сообщил, что генераторами будут снабжены и все стратегические объекты здравоохранения. «Инспекция уже проведена, и эта сфера будет обеспечена (генераторами-ИФ) в полном объеме», - сказал И.Алиев.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля произошла авария на Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. Авария также выявила недостатки в автономном снабжении электроэнергией медицинских учреждений Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил оснастить генераторами все больницы Азербайджана и станции Бакинского метрополитена. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания, проведенного 4 июля 2018 года.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, ГЕНЕРАТОРЫ, ОСНАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]