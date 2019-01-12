США ждут от России содействия в урегулировании конфликта в Сирии - Помпео

США обращаются к России за поддержкой в урегулировании конфликта в Сирии, заявил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.
"Мы участвуем в Сирии, чтобы реализовать резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН. Я хотел бы, чтобы Россия сотрудничала (с США - ИФ) и двигалась к политическому урегулированию конфликта в Сирии. Мы обращаемся к ним за поддержкой в этом", - сказал М.Помпео в интервью египетскому государственному телевидению.
В то же время он отметил, что в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке играют ключевую роль США.
"Будьте уверенны, когда государства стремятся установить стабильность и мир в этом регионе, Соединенные Штаты почти всегда стоят во главе и на переднем крае этого", - сказал глава американской дипломатии.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести войска из Сирии, говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов продлить этот срок.
В настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии. Большинство из них - на севере страны. Как правило, эти объекты используются для тренировки не поддерживающих Дамаск ополченцев, в основном - курдов.
Так, согласно открытым данным, четыре подобных объекта расположены в провинции Хасака, шесть в провинции Алеппо, один - в Дейр-эз-Зоре, два - в Ракке. Также в провинции Хомс близ границы с Ираком расположена база Эт-Танф. Она считается стратегически важной.
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