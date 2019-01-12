США в случае необходимости готовы обсуждать с Россией судьбу сирийских курдов - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что при необходимости Вашингтон будет вести переговоры с Москвой по проблеме сирийских курдов.

"Вы знаете, курды находятся в очень тяжелом положении, и президент (США Дональд Трамп - ИФ) - как он говорил президенту (Турции Реджепу Тайипу) Эрдогану - полагает, что они лояльны нам, и мы должны удостовериться в их безопасности. Вот о чем мы говорили с турками", - говорится в интервью Дж.Болтона, размещенном на сайте популярного американского радиоведущего Хью Хьюитта.

"Мы могли бы говорить об этом и с россиянами, если потребовалось бы", - отметил он.

По мнению советника, в условиях вывода американского контингента из Сирии Россия также приветствовала бы налаживание отношений между курдами и Дамаском.

При этом он выразил обеспокоенность как возможными действиями Турции в регионе, так вероятной активностью России на северо-востоке Сирии.

"Есть беспокойство по поводу режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада. Есть беспокойство по поводу иранцев в Сирии, поддерживающих режим Асада, и россиян, которые также могут установить контроль над северо-востоком Сирии", - отметил Дж.Болтон.