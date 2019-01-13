Помпео надеется на успешное разрешение ситуации с Турцией и сирийскими курдами

Госсекретарь США Майк Помпео, совершающий поездку по Ближнему Востоку, выразил надежду на успешное урегулирование ситуации с Турцией и сирийскими курдами.

"Мы уверены, что мы способны добиться результата, который реализовал бы обе (цели - ИФ)", - приводит ливанское издание "Дейли стар" слова М.Помпео, сказанные журналистам в Абу-Даби.

Госсекретарь пояснил, что речь идет одновременно о защите сирийских курдов и об избавлении Турции от угрозы терроризма.

М.Помпео добавил, что начавшийся вывод американского контингента из Сирии является лишь "изменением в тактике" и не ослабляет способность США противостоять как группировке ИГ, так и Ирану.

Ранее сообщалось, что М.Помпео обсуждал по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии.