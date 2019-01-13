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Дальнее зарубежье 13.01.2019 10:58

Почти 20 горняков погибли в Китае в результате аварии на угольной шахте - СМИ

В результате обрушения перекрытия в забое угольной шахты в уезде Шэньму китайской провинции Шэньси погибли 19 человек, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

Авария произошла во второй половине дня в субботу, когда в забое находились 87 человек. Благодаря принятым мерам, 66 шахтеров удалось поднять на поверхность. Пока подтверждена гибель 19 человек из 21 оказавшегося под завалами. За жизнь еще двоих ведут борьбу команды спасателей.

На место аварии прибыли представители уездного и провинциального руководства, которые организуют работы по устранению последствий аварии.

Причины обрушения перекрытия устанавливаются, начато расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ШАХТА, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]