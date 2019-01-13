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СНГ 13.01.2019 13:12

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сотрудников полиции в Ингушетии - СКР

В связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в субботу вечером в Сунженском районе Ингушетии начато расследование уголовного дела, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что по данным следствия, 12 января 2019 года около 18 часов на федеральной автодороге "Кавказ" по направлению в Назрань, неустановленными лицами, передвигавшимися предположительно на автомашине "Лада-Гранта", из огнестрельного оружия обстрелян "Мерседес". В автомобиле находились четверо сотрудников полиции и местный житель. В результате инцидента трое получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы в лечебное учреждение.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 7,62 мм.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а также установлению и задержанию преступников.

Как сообщали агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД, 12 января около 18:00 на федеральной автодороге "Кавказ" неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Гранта", обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский.

Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины получили ранения и были госпитализированы. Из находившихся в автомобиле пострадали двое полицейских и один гражданский. Ведется розыск преступников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, СКР, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]