Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сотрудников полиции в Ингушетии - СКР

В связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в субботу вечером в Сунженском районе Ингушетии начато расследование уголовного дела, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального управления СКР.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что по данным следствия, 12 января 2019 года около 18 часов на федеральной автодороге "Кавказ" по направлению в Назрань, неустановленными лицами, передвигавшимися предположительно на автомашине "Лада-Гранта", из огнестрельного оружия обстрелян "Мерседес". В автомобиле находились четверо сотрудников полиции и местный житель. В результате инцидента трое получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы в лечебное учреждение.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 7,62 мм.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а также установлению и задержанию преступников.

Как сообщали агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД, 12 января около 18:00 на федеральной автодороге "Кавказ" неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Гранта", обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский.

Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины получили ранения и были госпитализированы. Из находившихся в автомобиле пострадали двое полицейских и один гражданский. Ведется розыск преступников.