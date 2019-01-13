Скончался полицейский, раненый при обстреле автомобиля в Ингушетии

В реанимации ингушской республиканской больницы от полученных ран скончался сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при обстреле накануне вечером, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс-Юг" в медучреждении.
"Один из полицейских скончался. Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Как сообщали агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД, 12 января около 18:00 на федеральной автодороге "Кавказ" неустановленными лицами, передвигавшимися на автомашине "Лада Гранта", обстрелян автомобиль, в котором находились четверо полицейских и один гражданский.
Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины получили ранения и были госпитализированы. Из находившихся в автомобиле пострадали двое полицейских и один гражданский.
Ведется розыск преступников. По данному эпизоду региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы калибра 7,62 мм.
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