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Дальнее зарубежье 14.01.2019 21:53

Трамп и Эрдоган обсудили по телефону создание буферной зоны в Сирии

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обсудили по телефону вопрос создания буферной зоны на севере Сирии, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление канцелярии президента Турции.

"Эрдоган и Трамп обменялись мнениями по вопросу создания на севере Сирии "зоны безопасности", очищенной от террористов", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Также они обсудили вывод войск США из Сирии и двусторонние отношения, отмечает газета "Дейли сабах".

По данным агентства "Анадолу", президент Турции выразил удовлетворение решением США о выводе войск из Сирии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в Эр-Рияде заявил, что заинтересованные стороны ведут диалог вокруг создания так называемой зоны безопасности. Он вновь отметил, что США привержены обеспечению безопасности своих союзников в ближневосточном регионе.

В ночь на понедельник Д.Трамп написал в Twitter о возможности создания так называемой зоны безопасности около 30 км. Он не уточнил, кто будет ее поддерживать и финансировать.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]