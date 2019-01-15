Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины

Вселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украина" как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства, уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства ", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Вселенского патриархата.
Текст документа обнародован на английском, греческом и украинском языках.
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