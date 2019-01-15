Тимошенко предложила провести на Украине референдум и принять на нем новую Конституцию страны

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает между президентскими и парламентскими выборами на Украине, которые пройдут весной и осенью 2019 года соответственно, провести референдум, чтобы принять новую Конституцию Украины.
"Мы будем идти законным, конституционным путем, не будем через колено распускать парламент, сеять новые противостояния. Наша задача - за те полгода, которые будут между президентскими и парламентскими выборами, провести референдум, принять новую Конституцию, и новые выборы в парламент провести по новой системе", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.
Ю.Тимошенко считает, что необходимо из Конституции убрать двоевластие, из-за которого реально правительством управляет и премьер-министр, и президент. При этом она подчеркнула, что по Конституции у всенародно избранного президента должна быть возможность реально брать на себя ответственность, управлять процессами, но быть подконтрольным и подотчетным.
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