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СНГ 15.01.2019 12:02

Тимошенко предложила провести на Украине референдум и принять на нем новую Конституцию страны

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает между президентскими и парламентскими выборами на Украине, которые пройдут весной и осенью 2019 года соответственно, провести референдум, чтобы принять новую Конституцию Украины.

"Мы будем идти законным, конституционным путем, не будем через колено распускать парламент, сеять новые противостояния. Наша задача - за те полгода, которые будут между президентскими и парламентскими выборами, провести референдум, принять новую Конституцию, и новые выборы в парламент провести по новой системе", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Ю.Тимошенко считает, что необходимо из Конституции убрать двоевластие, из-за которого реально правительством управляет и премьер-министр, и президент. При этом она подчеркнула, что по Конституции у всенародно избранного президента должна быть возможность реально брать на себя ответственность, управлять процессами, но быть подконтрольным и подотчетным.

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Тэги: УКРАИНА, ТИМОШЕНКО, КОНСТИТУЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]