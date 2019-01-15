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Дальнее зарубежье 15.01.2019 11:18

Пентагон продлевает срок участия войск в обеспечении безопасности на границе с Мексикой

Сроки участия воинских подразделений в обеспечении безопасности на границе США и Мексики будут продлены до 30 сентября текущего года, сообщил Пентагон.

В поступившем в "Интерфакс" заявлении Пентагона говорится, что продление сроков санкционировал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан по запросу министерства внутренней безопасности.

Решение об отправке войск на границу было одобрено ушедшим в отставку министром обороны Джимом Мэттисом в октябре минувшего года по указанию президента Дональда Трампа.

В настоящее время на границе размещено около 2,5 тыс. американских военнослужащих.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ГРАНИЦА, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]