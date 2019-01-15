Пентагон продлевает срок участия войск в обеспечении безопасности на границе с Мексикой

Сроки участия воинских подразделений в обеспечении безопасности на границе США и Мексики будут продлены до 30 сентября текущего года, сообщил Пентагон.

В поступившем в "Интерфакс" заявлении Пентагона говорится, что продление сроков санкционировал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан по запросу министерства внутренней безопасности.

Решение об отправке войск на границу было одобрено ушедшим в отставку министром обороны Джимом Мэттисом в октябре минувшего года по указанию президента Дональда Трампа.

В настоящее время на границе размещено около 2,5 тыс. американских военнослужащих.