Пекин после вынесения смертного приговора канадцу призывал Оттаву уважать китайский юридический суверенитет

Канада должна проявить уважение к законодательству и судебной системе Китая в связи с вынесением смертного приговора канадцу, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы призываем канадскую сторону уважать верховенство права, уважать китайский юридический суверенитет, исправить свои ошибки и прекратить делать безответственные комментарии", - приводят ее слова западные СМИ.
Накануне суд города Далянь на северо-востоке Китая приговорил к смертной казни канадского подданного 36-летнего Роберта Ллойда Шелленберга, которого признали виновным в наркоторговле.
После оглашения приговора премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ситуация с вынесением канадскому подданному смертного приговора в Китае вызывает у него серьезную обеспокоенность.
Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".
Предполагается, что аресты канадцев могут быть ответом на задержание 1 декабря в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которая после была отпущена под залог.
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