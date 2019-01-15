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Дальнее зарубежье 15.01.2019 15:48

Пекин после вынесения смертного приговора канадцу призывал Оттаву уважать китайский юридический суверенитет

Канада должна проявить уважение к законодательству и судебной системе Китая в связи с вынесением смертного приговора канадцу, заявила на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы призываем канадскую сторону уважать верховенство права, уважать китайский юридический суверенитет, исправить свои ошибки и прекратить делать безответственные комментарии", - приводят ее слова западные СМИ.

Накануне суд города Далянь на северо-востоке Китая приговорил к смертной казни канадского подданного 36-летнего Роберта Ллойда Шелленберга, которого признали виновным в наркоторговле.

После оглашения приговора премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ситуация с вынесением канадскому подданному смертного приговора в Китае вызывает у него серьезную обеспокоенность.

Отношения между Китаем и Канадой обострились после того, как в КНР задержали двух подданных Канады - бывшего дипломата Майкла Коврига и бизнесмена Майкла Спавора, которых обвиняют в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Предполагается, что аресты канадцев могут быть ответом на задержание 1 декабря в Канаде финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, которая после была отпущена под залог.

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Тэги: КИТАЙ, КАНАДА, ПРИГОВОР, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]