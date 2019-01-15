Эрдоган сообщил о заверениях Трампа способствовать созданию зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп заверил его в намерении вывести войска из Сирии и создать на ее территории 32-километровую зону безопасности.

"Трамп вновь заверил, что США выведут войска из Сирии, а также заявил о готовности создать зону безопасности в этой стране", - приводит Анатолийское агентство новостей слова Р.Эрдогана, сказанные в парламенте.

Накануне Р.Эрдоган и Д.Трамп обсудили по телефону вопрос создания буферной зоны на севере Сирии. Позднее Д.Трамп написал в Twitter об обсуждении с президентом Турции борьбы с остатками группировки ИГ в Сирии и об установлении "20-мильной зоны безопасности" в этой стране.