Эрдоган сообщил о заверениях Трампа способствовать созданию зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп заверил его в намерении вывести войска из Сирии и создать на ее территории 32-километровую зону безопасности.
"Трамп вновь заверил, что США выведут войска из Сирии, а также заявил о готовности создать зону безопасности в этой стране", - приводит Анатолийское агентство новостей слова Р.Эрдогана, сказанные в парламенте.
Накануне Р.Эрдоган и Д.Трамп обсудили по телефону вопрос создания буферной зоны на севере Сирии. Позднее Д.Трамп написал в Twitter об обсуждении с президентом Турции борьбы с остатками группировки ИГ в Сирии и об установлении "20-мильной зоны безопасности" в этой стране.
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