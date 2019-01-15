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Регион 15.01.2019 16:39

Эрдоган сообщил о заверениях Трампа способствовать созданию зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп заверил его в намерении вывести войска из Сирии и создать на ее территории 32-километровую зону безопасности.

"Трамп вновь заверил, что США выведут войска из Сирии, а также заявил о готовности создать зону безопасности в этой стране", - приводит Анатолийское агентство новостей слова Р.Эрдогана, сказанные в парламенте.

Накануне Р.Эрдоган и Д.Трамп обсудили по телефону вопрос создания буферной зоны на севере Сирии. Позднее Д.Трамп написал в Twitter об обсуждении с президентом Турции борьбы с остатками группировки ИГ в Сирии и об установлении "20-мильной зоны безопасности" в этой стране.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]