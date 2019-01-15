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Регион 15.01.2019 17:02

Второй житель Армении скончался от "свиного гриппа"

В Армении зарегистрирован второй с начала года случай смерти от так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"У скончавшегося 62-летнего мужчины обнаружен вирус H1N1, он скончался от сердечно-легочной недостаточности", - отметили в ведомстве.

В Минздраве также сообщили, что заболеваемость острыми респираторными вирусами в Армении "имеет тенденцию к росту".

Между тем в соседней Грузии накануне число жертв "свиного гриппа" достигло 17 человек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]