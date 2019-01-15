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Дальнее зарубежье 15.01.2019 17:58

Глава МИД ФРГ допустил возможность новых переговоров по Brexit в случае провала сделки в британском парламенте

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник заявил, что, если соглашение по Brexit во вторник не пройдет через британский парламент, то возможны новые переговоры между ЕС и Великобританией.

"Если сегодня вечером дело пойдет не так, могут быть дальнейшие переговоры", - сказал он журналистам в Европарламенте.

В то же время он не отверг вероятности того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сможет получить заручиться достаточной поддержкой парламентариев.

Х.Маас также выразил сомнения в том, что условия соглашения можно пересмотреть.

"Соглашение остается в прежнем виде. Я очень сомневаюсь, что соглашение можно пересмотреть в своей основе. Если бы было решение лучше, его бы уже предложили", - сказал министр.

Британский парламент во вторник проведет решающее голосование по соглашению по выходу Великобритании из ЕС. На голосование в британской палате общин вынесены оба документа из пакета по Brexit: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, а также положения о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Основное голосование пройдет в палате общин, у палаты лордов не будет возможности заблокировать проект сделки. Чтобы сделка прошла через парламент, необходимо простое большинство голосов. СМИ отмечают, что для того, чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 320 голосов из 650, так как в парламенте есть неголосующие члены, такие как спикер.

Британские СМИ указывают на высокую вероятность того, что парламент сделку не одобрит.

Если палата общин проголосует против сделки, то у Т.Мэй будет всего три дня, чтобы представить парламенту план Б.

Ожидается, что если Т.Мэй не удастся провести свою сделку через парламент с первого раза, она попытается сделать это еще раз спустя несколько дней. За это время, Т.Мэй, возможно, получит ряд уступок от ЕС. Кроме того, парламентариев может склонить в пользу сделки резкая реакция финансовых рынков на неудачное голосование.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего начнется переходный период, который продлится до декабря 2021 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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