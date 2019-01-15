Азербайджанский лоукостер Buta Airways начнет с 16 мая выполнение прямых авиарейсов по маршруту Баку-Астрахань, сообщают российские СМИ.
Полеты будут выполняться воздушными судами «Embraer E-190» дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.
Авиасообщение между Баку и Астраханью существовало несколько лет назад, но впоследствии было прекращено из-за низкой загрузки. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в 2014-2015 годах осуществляла регулярные рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку, однако вскоре все-таки отказались от их выполнения.
Договоренность о возобновлении авиасообщения между Баку и Астраханью была достигнута в декабре 2018 года в Баку в ходе встречи врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова с руководством авиакомпании AZAL.
Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО AZAL. Основана в декабре 2016 года. Первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные и сезонные рейсы из Баку в Стамбул, Аланию, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Киев, Софию, Тбилиси и Тегеран. Также выполняются прямые рейсы из второго по величине города Азербайджана – Гянджи в Москву.
Н.Аббасова
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