Азербайджан в феврале направит экспортную миссию в Китай

Первая экспортная миссия Азербайджана в 2019 году будет организована в Китай, сообщает министерство экономики.
«Первая экспортная миссия в 2019 году будет организована в Пекин. В состав миссии, которая пройдет с 25 февраля по 1 марта, войдут компании, занимающиеся производством пищевой продукции, вин и других спиртных напитков», - подчеркивает ведомство.
В рамках миссии также состоятся двухсторонние встречи с китайскими предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынок Китая.
В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.
В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».
Б.Рустамбеков
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