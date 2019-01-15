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Бизнес и законодательство 15.01.2019 16:12

Азербайджан в феврале направит экспортную миссию в Китай

Первая экспортная миссия Азербайджана в 2019 году будет организована в Китай, сообщает министерство экономики.

«Первая экспортная миссия в 2019 году будет организована в Пекин. В состав миссии, которая пройдет с 25 февраля по 1 марта, войдут компании, занимающиеся производством пищевой продукции, вин и других спиртных напитков», - подчеркивает ведомство.

В рамках миссии также состоятся двухсторонние встречи с китайскими предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынок Китая.

В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.

В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИССИЯ, ЭКСПОРТ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]