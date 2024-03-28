Азербайджан в октябре направит экспортную миссию в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Азербайджан планирует 14-19 октября направить экспортную миссию в Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), а также в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

«В ее состав войдут представители азербайджанских компаний, занимающихся производством пищевой продукции и напитков», - отметили в агентстве.

Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 25 июня.

В агентстве также сообщили, что компании, желающие принять участие в миссии, должны пройти соответствующий конкурс, который состоится 19 июля.

Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.

Р.Ахмедов