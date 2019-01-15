Azeri Multi-Profit планирует построить в Баку завод по производству посуды

Азербайджанская компания «Azeri Multi-Profit Firm» планирует реализовать проект строительства завода по производству бытовых автоклавов (посудадля обработки пищевых продуктов поддавлением), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с проектом.

«Компанией разработан бизнес-план по созданию в поселке Сахиль Гарадагского района Баку предприятия по выпуску бытовых автоклавов для удовлетворения спроса на эту продукцию на местном рынке и дальнейшего экспорта», - отметил источник.

По расчетам специалистов компании, стоимость проекта оценивается в 18,5 млн евро. Реализация проект займет 7 месяцев, срок окупаемости средств составит 7 лет.

«Реализация данного проекта позволит создать 300 новых рабочих мест», - подчеркнул он.

Н.Аббасова