Azeri Multi-Profit планирует построить в Баку завод по производству посуды

Азербайджанская компания «Azeri Multi-Profit Firm» планирует реализовать проект строительства завода по производству бытовых автоклавов (посудадля обработки пищевых продуктов поддавлением), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с проектом.
«Компанией разработан бизнес-план по созданию в поселке Сахиль Гарадагского района Баку предприятия по выпуску бытовых автоклавов для удовлетворения спроса на эту продукцию на местном рынке и дальнейшего экспорта», - отметил источник.
По расчетам специалистов компании, стоимость проекта оценивается в 18,5 млн евро. Реализация проект займет 7 месяцев, срок окупаемости средств составит 7 лет.
«Реализация данного проекта позволит создать 300 новых рабочих мест», - подчеркнул он.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»