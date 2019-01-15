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Бизнес и законодательство 15.01.2019 16:27

Azeri Multi-Profit планирует построить в Баку завод по производству посуды

Азербайджанская компания «Azeri Multi-Profit Firm» планирует реализовать проект строительства завода по производству бытовых автоклавов (посудадля обработки пищевых продуктов поддавлением), сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с проектом.

«Компанией разработан бизнес-план по созданию в поселке Сахиль Гарадагского района Баку предприятия по выпуску бытовых автоклавов для удовлетворения спроса на эту продукцию на местном рынке и дальнейшего экспорта», - отметил источник.

По расчетам специалистов компании, стоимость проекта оценивается в 18,5 млн евро. Реализация проект займет 7 месяцев, срок окупаемости средств составит 7 лет.

«Реализация данного проекта позволит создать 300 новых рабочих мест», - подчеркнул он.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОСУДА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]