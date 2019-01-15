Юнкер упрекнул австрийское правительство за неприятие миграционного пакта ООН

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, дав в целом высокую оценку председательству Австрии в Совете ЕС (июль - декабрь 2018 года), попенял австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу в Европейском парламенте в Страсбурге за позицию его правительства по миграционному пакту ООН.
"Итог австрийского председательства впечатляет по разным аспектам, однако с заметным исключением. Я бы хотел, чтобы австрийское федеральное правительство смогло преодолеть некоторые трудные моменты и, в частности, достичь прогресса в вопросе миграционного пакта ООН", - заявил Ж.-К.Юнкер в ходе дебатов о результатах председательства Австрии в Совете ЕС.
По его словам, в Брюсселе надеялись, что Вена даст "зеленый свет" этому глобальному договору. "Вы знаете, господин канцлер, что я неоднократно просил, что было бы желательно, если бы председатель Совета мог пойти в правильном направлении в этой области, а не подавать негативные сигналы", - сказал глава Еврокомиссии, обращаясь к С.Курцу.
При этом Ж.-К.Юнкер оговорился, что справедливости ради должен признать, что Австрия не единственная страна ЕС, отказавшаяся подписать миграционный пакт ООН.
"Я не понял и продолжаю не понимать, что произошло, почему это смогло так произойти", - отметил председатель Европейской комиссии.
В заключительном слове в конце дебатов Ж.-К.Юнкер добавил, что "тем, кто почувствовал себя обиженным" его замечаниями относительно позиции Австрии по миграционному пакту, он отвечает, что выступил с этим "не только от своего имени, но от имени всей комиссии".
"Кто полагает, что для этой темы не место в демократических дебатах, тот сильно заблуждается", - заявил Ж.-К.Юнкер.
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