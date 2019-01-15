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Дальнее зарубежье 15.01.2019 21:25

ЕС продолжит инвестировать в миротворческую деятельность ООН - Могерини

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что, с точки зрения Евросоюза, многосторонность и миротворчество являются единственным способом решения многих сложных проблем, стоящих перед миром в настоящее время.

"Сегодня некоторые считают, что многосторонность и миротворчество могут быть устаревшими, что они принадлежат истории и, в частности, возможно, относятся к 1990-м годам. Но многосторонность и поддержание мира, вероятно, более необходимы сейчас, чем в 1990-х годах", - сказала глава дипломатии ЕС, выступая во вторник в Гааге на мероприятии, посвященном миротворческой деятельности ООН.

"По крайней мере, мне так представляется, если оглянуться вокруг: возьмем конфликты на востоке Украины, в Сирии, в Йемене", - добавила Ф.Могерини.

Она продолжила, что путь к миру труден и долог, но в какой-то момент всем этим странам может понадобиться миротворческая миссия, которая будет создана в многосторонних рамках ООН, и Европейский союз, полагает Ф.Могерини, скорее всего, должен был бы сыграть в этом ключевую роль, помогая ООН.

"Мы все знаем, что миротворчества недостаточно для мира. Всякий раз, когда миротворцы ООН задействованы по всему миру для предотвращения насилия, параллельно ведется работа по восстановлению институтов, обучению местных сил безопасности, перезапуску экономики, и этот список длинный", - отметила высокий представитель ЕС.

По ее словам, в нынешнем сложном мире необходимо объединить усилия между глобальными и местными игроками, нужны миротворцы и гражданские инструкторы, нужны врачи и дипломаты, нужно, чтобы военная и гражданская стороны объединились вместе.

"Это европейский путь к миру и безопасности, а также путь Организации Объединенных Наций, поэтому для нас так очевидно быть естественными партнерами повсюду в мире. Я не могу найти в мире партнера, более естественного для нас, европейцев, чем Организация Объединенных Наций. Мы дополняем друг друга, мы разные, но мы работаем как раз для достижения одних и тех же целей. Назовем лишь несколько: мир, безопасность, устойчивое развитие, права человека", - объяснила глава европейской дипломатии.

"Мы будем продолжать инвестировать особенно в миротворческую деятельность ООН. Это согласуется с нашими ценностями и, как мы полагаем, отвечает нашим общим интересам", - пообещала Ф.Могерини.

Она привела примеры ряда инициатив ЕС в этой области, в частности, решение обеспечить возможность развертывания полномасштабной гражданской миссии всего за один месяц, чтобы действовать быстрее. О такой системе только мечтают в ООН, но она считает, что ЕС способен это сделать. И Евросоюз создаст центр передового опыта по управлению гражданскими кризисами.

Кроме того, Ф.Могерини напомнила о своем предложении создать Европейский фонд мира для улучшения финансирования миссий ЕС, а также для улучшения финансирования обучения и оснащения партнеров и помощи операциям по поддержанию мира партнерскими организациями.

"Это, опять же, может быть полезным для финансирования миротворческой деятельности ООН с нашей стороны", - отметила высокий представитель ЕС.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, МИРОТВОРЧЕСТВО, МОГЕРИНИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]