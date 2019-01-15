Президент Алиев встретился в Баку с Саркози

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку принял экс президента Франции Николя Саркози, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»