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Юнкер сожалеет, что британский парламент отверг соглашение по Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил во вторник вечером сожаление в связи с отказом британского парламента одобрить согласованное Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit.

"Я с сожалением принимаю к сведению результаты прошедшего сегодня вечером голосования в палате общин", - отмечается в заявлении Ж.-К.Юнкера.

Он назвал отвергнутый британскими депутатами проект соглашения "честным компромиссом и лучшей сделкой из всех возможных".

"Со стороны ЕС процесс ратификации соглашения о выходе продолжается. Это соглашение является честным компромиссом и наилучшей из возможных сделок. Оно снижает ущерб в результате Brexit для граждан и бизнеса по всей Европе. Это единственная возможность, чтобы обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС", - заявил он.

Ж.-К.Юнкер отметил, что Еврокомиссия продолжит подготовку на случай выхода Великобритании из ЕС без какого бы то ни было соглашения.

"Сегодняшнее голосование увеличило риски неорганизованного выхода Великобритании (из ЕС - ИФ)", - указал председатель Еврокомиссии.

Он призвал Великобританию "прояснить ее намерения как можно скорее", подчеркнув, что "время практически закончилось".

По словам Ж.-К.Юнкера, "Еврокомиссия и, в частности, наш переговорщик Мишель Барнье, потратили много времени и приложили огромные усилия, чтобы договориться по соглашению; мы показали творческий подход и проявили гибкость".

Ранее во вторник палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Помимо соглашения на голосование в британской палате общин был вынесен также документ о положениях о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Британские СМИ отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, либо проведет повторный референдум, или же вернется к переговорам с ЕС. Также, по мнению СМИ, не исключены внеочередные всеобщие выборы.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]