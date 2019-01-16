Германия готова к так называемому "жесткому Brexit", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала "Вельт".
"Мы готовы к тому, что упорядоченного решения не будет, поэтому завтра в бундестаге пройдут консультации по поводу законов, которые вступят в силу в случае, если соглашения с Великобританией о выходе не будет", - сказала А.Меркель.
Накануне парламент Великобритании отказался ратифицировать проект сделки с Брюсселем, предложенный правительством Терезы Мэй и предварительно согласованный с Брюсселем. Срыв сделки означает риск для реализации Brexit.
Английские парламентарии в четверг рассмотрят вотум недоверия правительству Т.Мэй.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»