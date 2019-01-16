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Дальнее зарубежье 16.01.2019 16:34

Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому Brexit"

Германия готова к так называемому "жесткому Brexit", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала "Вельт".

"Мы готовы к тому, что упорядоченного решения не будет, поэтому завтра в бундестаге пройдут консультации по поводу законов, которые вступят в силу в случае, если соглашения с Великобританией о выходе не будет", - сказала А.Меркель.

Накануне парламент Великобритании отказался ратифицировать проект сделки с Брюсселем, предложенный правительством Терезы Мэй и предварительно согласованный с Брюсселем. Срыв сделки означает риск для реализации Brexit.

Английские парламентарии в четверг рассмотрят вотум недоверия правительству Т.Мэй.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]