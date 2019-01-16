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Оборона 16.01.2019 17:14

Баку и Тегеран имеют большой потенциал сотрудничества в военной сфере – глава генштаба ВС Ирана

Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммед Хусейн Багери отмечает наличие широкого потенциала между Баку и Тегераном для сотрудничества в военной сфере.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял М.Багери в среду в Баку, сообщает пресс-служба ведомства.

«М.Багери заявил, что существует также широкий потенциал для сотрудничества между двумя странами в военной сфере», - отмечается в сообщении.

Иранский военачальник добавил, что Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Согласно информации, он отметил, что Иран будет оказывать всестороннюю поддержку Азербайджану.

В свою очередь, З.Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться серьезной угрозой для стабильности в регионе.

«Министр выразил признательность иранской стороне за ее усилия, направленные на урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, противостоянию терроризму, региональной безопасности, организации взаимных визитов экспертных групп.

Ф.Исазаде

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Тэги: ИРАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]