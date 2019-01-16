Баку и Тегеран имеют большой потенциал сотрудничества в военной сфере – глава генштаба ВС Ирана

Начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мухаммед Хусейн Багери отмечает наличие широкого потенциала между Баку и Тегераном для сотрудничества в военной сфере.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял М.Багери в среду в Баку, сообщает пресс-служба ведомства.
«М.Багери заявил, что существует также широкий потенциал для сотрудничества между двумя странами в военной сфере», - отмечается в сообщении.
Иранский военачальник добавил, что Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Согласно информации, он отметил, что Иран будет оказывать всестороннюю поддержку Азербайджану.
В свою очередь, З.Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает оставаться серьезной угрозой для стабильности в регионе.
«Министр выразил признательность иранской стороне за ее усилия, направленные на урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, противостоянию терроризму, региональной безопасности, организации взаимных визитов экспертных групп.
Ф.Исазаде
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