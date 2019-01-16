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Регион 16.01.2019 17:38

Два вице-премьера Армении, в том-числе бывший пресс-секретарь партии Пашиняна, сохранили свои посты

Президент Армении Армен Саргсян подписал указы о назначении Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна вице-премьерами, сообщает пресс-служба президента.

Впервые они были назначены вице-премьерами после смены власти в Армении в мае 2018 года.

До смены власти Т.Авинян являлся пресс-секретарем руководимой премьер-министром Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" и выполнял функции пресс-секретаря протестного движения против властей республики.

М.Григорян является представителем партии "Процветающая Армения", руководимой одним из крупнейших предпринимателей Гагикян Царукяном.

14 января указом президента Н.Пашинян был назначен премьером Армении. В течение 15 дней после этого должно быть сформировано новое правительство Армении.

Н.Пашинян, возглавлявший прежнее правительство республики, в октябре 2018 года объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Парламент 1 ноября не избрал единственного кандидата - Н.Пашиняна - на должность премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент был распущен силой закона, после чего на 9 декабря были назначены внеочередные парламентские выборы. Новый парламент, в котором партия премьера является большинством, приступил к работе в понедельник.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВИЦЕ, ПРЕМЬЕРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]