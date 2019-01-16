Два вице-премьера Армении, в том-числе бывший пресс-секретарь партии Пашиняна, сохранили свои посты

Президент Армении Армен Саргсян подписал указы о назначении Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна вице-премьерами, сообщает пресс-служба президента.
Впервые они были назначены вице-премьерами после смены власти в Армении в мае 2018 года.
До смены власти Т.Авинян являлся пресс-секретарем руководимой премьер-министром Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" и выполнял функции пресс-секретаря протестного движения против властей республики.
М.Григорян является представителем партии "Процветающая Армения", руководимой одним из крупнейших предпринимателей Гагикян Царукяном.
14 января указом президента Н.Пашинян был назначен премьером Армении. В течение 15 дней после этого должно быть сформировано новое правительство Армении.
Н.Пашинян, возглавлявший прежнее правительство республики, в октябре 2018 года объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.
Парламент 1 ноября не избрал единственного кандидата - Н.Пашиняна - на должность премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент был распущен силой закона, после чего на 9 декабря были назначены внеочередные парламентские выборы. Новый парламент, в котором партия премьера является большинством, приступил к работе в понедельник.
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