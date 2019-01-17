Лондонский Хитроу стал крупнейшим аэропортом Европы 2018 года

Лондонский аэропорт Хитроу вновь признан самым загруженным аэропортом Европы в 2018 году, московский "Шереметьево" вошел в топ-10 и показал самые высокие темпы роста из-за Чемпионата мира по футболу.
Хитроу увеличил пассажиропоток в 2018 году на 2,7% - до нового рекорда в 80,1 млн человек.
По этому показателю он сильно опережает ближайших европейских конкурентов. При этом между аэропортами Парижа, Амстердама, Франкфурта и Стамбула, занимающими места в пятерке лидеров, разрывы не такие большие.
Эксперты полагают, что наиболее вероятным претендентом на лидерство в Европе может стать аэропорт Стамбула, который сможет принимать ежегодно до 90 млн пассажиров в 2020 году благодаря реконструкции. Третья взлетно-посадочная полоса в Хитроу, тем временем, заработает не ранее 2025 года.
Пассажиропоток "Шереметьево" в прошлом году вырос на 14,3%, до 45,9 млн человек. Благодаря этому аэропорт занял десятое место в Европе, вытеснив из топ-10 римский Фьюмичино.
Существенный рост продемонстрировал также аэропорт Франкфурта - на 7,8%. Темп роста стал лучшим за 23 года.
Среди других изменений в десятке крупнейших аэропортов Европы - восьмое место Мюнхена, который обогнал лондонский Гатвик. Гатвик в минувшем году зафиксировал самые низкие темпы роста пассажиропотока, всего на 1,1%, из-за того, что в распоряжении аэропорта находится всего одна ВПП.
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