Pegasus с 15 марта ежедневно будет выполнять прямые рейсы по маршруту Анкара-Баку

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с марта 2019 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Анкара-Баку, сообщают турецкие СМИ.
«Выполнение полетов начнется с 4 раз в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. С 15 марта компания перейдет на ежедневный режим выполнения рейсов», - отмечают издания.
Вылет из Анкары будет осуществляться в 23.50 по местному времени, прибытие в Баку - 02.50. В обратном направлении время самолет будет вылетать из Баку в 03.40, прибывать в Анкару - в 05.20 по местному времени.
Билеты на рейс уже открыты к продаже. Стоимость билетов начинается от $89,99.
Н.Аббасова
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