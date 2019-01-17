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Транспорт и связь 17.01.2019 14:31

Pegasus с 15 марта ежедневно будет выполнять прямые рейсы по маршруту Анкара-Баку

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с марта 2019 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Анкара-Баку, сообщают турецкие СМИ.

«Выполнение полетов начнется с 4 раз в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. С 15 марта компания перейдет на ежедневный режим выполнения рейсов», - отмечают издания.

Вылет из Анкары будет осуществляться в 23.50 по местному времени, прибытие в Баку - 02.50. В обратном направлении время самолет будет вылетать из Баку в 03.40, прибывать в Анкару - в 05.20 по местному времени.

Билеты на рейс уже открыты к продаже. Стоимость билетов начинается от $89,99.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]