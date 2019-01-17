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СНГ 17.01.2019 16:46

В Ашхабаде опровергают сообщения о подготовке к мобилизации из-за угрозы вторжения боевиков из Афганистана

Ситуация на туркменско-афганской границе штатная находится под контролем, никаких инцидентов и угроз вооруженного проникновения с сопредельной территории не наблюдается, утверждает представитель штаба Государственной пограничной службы Туркменистана.

Представитель Погранслужбы заявил информационному порталу Turkmenportal, что компетентные органы Туркменистана ведут круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на границе с Афганистаном на предмет потенциальных угроз проникновения нарушителей, в том числе и различных вооруженных бандформирований.

"Несмотря на сложную ситуацию на афганской земле, на сегодняшний период реальных обстоятельств, представляющих угрозу нападения на туркменскую границу, не наблюдается", - сказал собеседник портала.

Он подчеркнул, что Погранслужба страны и другие силовые ведомства, расквартированные в приграничных районах, обладают всем необходимым вооружением, оборудованием и специальными средствами объективного мониторинга ситуации на границе и в состоянии нейтрализовать любую потенциальную угрозу.

В Министерстве обороны Туркменистана сообщили порталу, что информация о проведении каких-либо дополнительных мер по подготовке к мобилизации резервистов на территории страны не осуществляется.

Вооруженные силы Туркменистана с действующим личным составом в состоянии отразить любые потенциальные угрозы безопасности, подчеркнули в военном ведомстве.

Представитель Минобороны заявил, что распространяемая отдельными иностранными СМИ информация о проведении в стране спешных мер по подготовке к мобилизации резервистов из-за угрозы вторжения бандформирований с территории Афганистана абсолютно не соответствует действительности.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]