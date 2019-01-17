Белоруссия на Совете ЕЭК продолжит продвигать свои инициативы по общему рынка газа

Белоруссия на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продолжит обсуждение общего рынка газа и распределения пошлин в ЕАЭС, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе правительства.
"На заседании Совета ЕЭК, которое пройдет в Москве 18 января белорусская сторона продолжит продвижение своих инициатив, касающихся условий формирования общего рынка газа, изменения нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.
Всего, по информации пресс-службы, к обсуждению на заседании запланировано свыше 20 вопросов из сфер внешнеторговой и промышленной политики, макроэкономической политики, цифровой экономики, таможенного, технического и антимонопольного регулирования.
"В центре внимания будет подготовка к заседанию Евразийского межправительственного совета, запланированному на 1 февраля 2019 года в Алматы, необходимо согласовать его повестку", - добавили там.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»