Белоруссия на Совете ЕЭК продолжит продвигать свои инициативы по общему рынка газа

Белоруссия на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продолжит обсуждение общего рынка газа и распределения пошлин в ЕАЭС, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе правительства.

"На заседании Совета ЕЭК, которое пройдет в Москве 18 января белорусская сторона продолжит продвижение своих инициатив, касающихся условий формирования общего рынка газа, изменения нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Всего, по информации пресс-службы, к обсуждению на заседании запланировано свыше 20 вопросов из сфер внешнеторговой и промышленной политики, макроэкономической политики, цифровой экономики, таможенного, технического и антимонопольного регулирования.

"В центре внимания будет подготовка к заседанию Евразийского межправительственного совета, запланированному на 1 февраля 2019 года в Алматы, необходимо согласовать его повестку", - добавили там.