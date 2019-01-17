Гон останется в японской тюрьме по крайней мере до марта

Токийский окружной суд в четверг оставил в силе решение об отказе отпустить Карлоса Гона под залог, и теперь экс-глава Nissan Motor останется в тюрьме по крайней мере до марта, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник адвокаты К.Гона подали апелляцию на первоначальное решение суда. Сейчас они намереваются оспорить отказ в Верховном суде Японии, заявил юрист Мотонари Оцуру.

Судебная система Японии построена так, что обвиняемые могут ждать разбирательства больше года, оставаясь в тюрьме все это время. По оценкам адвокатов К.Гона, слушание его дела может начаться примерно через полгода после предъявления обвинений.

К.Гон был арестован 19 ноября и с тех пор содержится в заключении в Токио. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Его обвиняют и в том, что он вводил инвесторов и власти Японии в заблуждение.

Прокуратура также утверждает, что в 2008 году К.Гон переложил на Nissan свои персональные убытки от вложений в валютные контракты в размере 1,85 млрд иен ($17 млн), а также перевел в общей сложности 1,6 млрд иен из средств Nissan саудовскому бизнесмену в 2009-2012 годах.