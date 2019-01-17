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Дальнее зарубежье 17.01.2019 18:23

Гон останется в японской тюрьме по крайней мере до марта

Токийский окружной суд в четверг оставил в силе решение об отказе отпустить Карлоса Гона под залог, и теперь экс-глава Nissan Motor останется в тюрьме по крайней мере до марта, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник адвокаты К.Гона подали апелляцию на первоначальное решение суда. Сейчас они намереваются оспорить отказ в Верховном суде Японии, заявил юрист Мотонари Оцуру.

Судебная система Японии построена так, что обвиняемые могут ждать разбирательства больше года, оставаясь в тюрьме все это время. По оценкам адвокатов К.Гона, слушание его дела может начаться примерно через полгода после предъявления обвинений.

К.Гон был арестован 19 ноября и с тех пор содержится в заключении в Токио. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Его обвиняют и в том, что он вводил инвесторов и власти Японии в заблуждение.

Прокуратура также утверждает, что в 2008 году К.Гон переложил на Nissan свои персональные убытки от вложений в валютные контракты в размере 1,85 млрд иен ($17 млн), а также перевел в общей сложности 1,6 млрд иен из средств Nissan саудовскому бизнесмену в 2009-2012 годах.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ГОН, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]