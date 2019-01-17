Генсек ШОС и посол Азербайджана в КНР обсудили перспективы взаимодействия организации и Баку в качестве партнера по диалогу

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в четверг встретился с послом Азербайджана в КНР Акрамом Зейналлы.

«Собеседники обсудили ключевые вопросы региональной и международной повестки дня, коснулись состояния и перспектив взаимодействия ШОС и Азербайджана в качестве партнеров по диалогу», - сообщает секретариат ШОС.

А.Зейналлы передал В.Норову поздравления со вступлением в должность от имени министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова, пожелав успехов в достижении поставленных целей.

Ф.Исазаде