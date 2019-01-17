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Внешняя политика 17.01.2019 17:50

Генсек ШОС и посол Азербайджана в КНР обсудили перспективы взаимодействия организации и Баку в качестве партнера по диалогу

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в четверг встретился с послом Азербайджана в КНР Акрамом Зейналлы.

«Собеседники обсудили ключевые вопросы региональной и международной повестки дня, коснулись состояния и перспектив взаимодействия ШОС и Азербайджана в качестве партнеров по диалогу», - сообщает секретариат ШОС.

А.Зейналлы передал В.Норову поздравления со вступлением в должность от имени министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова, пожелав успехов в достижении поставленных целей.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШОС, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ОБСУЖДЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]