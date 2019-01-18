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СНГ 18.01.2019 12:19

Рыболовецкое судно подойдет к плоту летчиков Су-34 в ближайшие 20 минут - Минобороны

В ближайшие 20 минут рыболовецкое судно должно подойти к месту катапультирования летчиков самолетов Су-34, с которыми произошла авария, сообщили в Минобороны РФ.

"Рыболовецкое судно, находящееся в непосредственной близости от катапультированных летчиков Су-34, в ближайшие 20 минут подойдет к месту обнаружения индивидуального спасательного плота", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее военные сообщили, что экипаж вертолета Ми-8 видит одного из летчиков на спасательном плоту, он подает световые сигналы.

"Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла", - говорится в сообщении.

Два бомбардировщика Су-34 коснулись друг друга в воздухе при выполнении учебно-тренировочного полета над акваторией Японского мора в 35 км от берега. Летчики катапультировались.

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Тэги: РОССИЯ, ЛЕТЧИКИ, ПЛОТ, СУДНО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]