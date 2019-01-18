Еще один человек скончался в Грузии от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в пятницу грузинские СМИ.
По их данным, 41-летний мужчина скончался в Зугдиди.
Отмечается, что смерть от вируса H1N1 подтверждена лабораторно.
В начале текущей недели СМИ сообщали о 17 смертельных случаях заболевания вирусом "свиного гриппа". Таким образом, число жертв этого вируса в Грузии достигло 18 человек, включая женщину, находившуюся на 38-неделе беременности и 10-месячного ребенка.
Между тем в Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что в стране нет угрозы эпидемии, а уровень заболеваемости начал снижаться.
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу
Buta Airways с мая откроет прямой рейс Баку-Харьков
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»