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Регион 18.01.2019 13:40

Число жертв "свиного гриппа" в Грузии увеличилось до 18 человек - СМИ

Еще один человек скончался в Грузии от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в пятницу грузинские СМИ.

По их данным, 41-летний мужчина скончался в Зугдиди.

Отмечается, что смерть от вируса H1N1 подтверждена лабораторно.

В начале текущей недели СМИ сообщали о 17 смертельных случаях заболевания вирусом "свиного гриппа". Таким образом, число жертв этого вируса в Грузии достигло 18 человек, включая женщину, находившуюся на 38-неделе беременности и 10-месячного ребенка.

Между тем в Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что в стране нет угрозы эпидемии, а уровень заболеваемости начал снижаться.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРИПП, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]