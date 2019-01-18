Спецпосланник США обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане

Специальный посланник США по урегулированию афганского конфликта Залмай Халилзад в пятницу встретился в Исламабаде с министром иностранных дел Пакистана Мехмудом Куреши, сообщает Associated Press.

В ходе переговоров стороны обсудили возможные шаги по урегулированию в Афганистане.

Американский дипломат рассказал об усилиях США по примирению сторон афганского конфликта, в то время как пакистанский министр заверил З.Халилзада в поддержке мирного процесса со стороны Исламабада.

На заявления представителя США о том, что в Вашингтоне рассчитывают на помощь Пакистана в решении конфликта, М.Куреши ответил, что Пакистан сделает все возможное для достижения мира. Отметив, однако, что мнение о возможности Исламабада оказывать влияния на руководство группировки "Талибан" сильно преувеличено.