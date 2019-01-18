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Дальнее зарубежье 18.01.2019 14:45

Спецпосланник США обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане

Специальный посланник США по урегулированию афганского конфликта Залмай Халилзад в пятницу встретился в Исламабаде с министром иностранных дел Пакистана Мехмудом Куреши, сообщает Associated Press.

В ходе переговоров стороны обсудили возможные шаги по урегулированию в Афганистане.

Американский дипломат рассказал об усилиях США по примирению сторон афганского конфликта, в то время как пакистанский министр заверил З.Халилзада в поддержке мирного процесса со стороны Исламабада.

На заявления представителя США о том, что в Вашингтоне рассчитывают на помощь Пакистана в решении конфликта, М.Куреши ответил, что Пакистан сделает все возможное для достижения мира. Отметив, однако, что мнение о возможности Исламабада оказывать влияния на руководство группировки "Талибан" сильно преувеличено.

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Тэги: ПАКИСТАН, США, АФГАНИСТАН, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]