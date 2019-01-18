АМСЭ России организует в 2019 году две бизнес-миссии в Азербайджан

Ассоциация малых и средних экспортеров (АМСЭ) России организует в 2019 году бизнес-миссии в Азербайджан, сообщает АМСЭ.
«Бизнес-миссии в Азербайджан запланированы на I-ый квартал текущего года и на 4-6 апреля», - отмечается в информации.
Для участников бизнес-миссии будут организованы визиты в национальные торговые представительства, бизнес-ассоциации, отраслевые объединения, встречи с представителями министерств и ведомств, деловых объединений, торгово-промышленных палат.
Ассоциация малых и средних экспортеров - профессиональное объединение предприятий-производителей и провайдеров услуг, осуществляющих экспортную деятельность, а также экспортно-ориентированных предприятий – «новичков» ВЭД, заинтересованных в развитии продаж на международные рынки. Основная цель Ассоциации заключается, с одной стороны, в объединении усилий предпринимателей и создании сообщества предприятий-производителей, с другой - в выстраивании эффективного диалога членов сообщества с профессиональными участниками ВЭД, отраслевыми профессиональными союзами, торгово-промышленными палатами, государственными органами и структурами, в задачу которых входит поддержка экспортеров МСП.
Б.Рустамбеков
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