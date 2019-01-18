Делегация парламента Азербайджана примет участие в зимней сессии ПАСЕ

Делегация Милли меджлиса (парламента) Азербайджана примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает пресс-служба парламента.

«Делегация во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса Самедом Сеидовым примет участие в зимней сессии ПАСЕ. Делегация будет находиться в Страсбурге с 20 по 27 января», - говорится в сообщении.

В повестку зимней сессии ПАСЕ включены, в том числе, вопросы, связанные с итогами президентских выборов в Грузии и парламентских выборов в Армении.

Р.Бабаев