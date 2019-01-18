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Внешняя политика 18.01.2019 15:28

Делегация парламента Азербайджана примет участие в зимней сессии ПАСЕ

Делегация Милли меджлиса (парламента) Азербайджана примет участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает пресс-служба парламента.

«Делегация во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса Самедом Сеидовым примет участие в зимней сессии ПАСЕ. Делегация будет находиться в Страсбурге с 20 по 27 января», - говорится в сообщении.

В повестку зимней сессии ПАСЕ включены, в том числе, вопросы, связанные с итогами президентских выборов в Грузии и парламентских выборов в Армении.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСЕ, СЕССИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]