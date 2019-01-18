Азербайджан является вторым поставщиком картофеля в Россию

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года занял вторую позицию по объемам российского импорта картофеля, сообщает единый информационный портал «Экспортеры России».
Согласно данным портала на Азербайджан приходится 14,1% всего импорта картофеля в Россию.
Рейтинг крупных поставщиков картофеля в Россию выглядит следующим образом: Египет (62,5%), Азербайджан (14,1%), Китай (11,4%), Беларусь (4,9%), Пакистан (4,5%), Израиля (2,3%).
В целом, за январь-ноябрь 2018 года Россия импортировала 550,537 тыс. картофеля на $204,4 млн.
При этом российский импорт данной продукции в 14,7 раза превышает экспорт.
Экспорт картофеля из России в январе-ноябре 2018 года сократился на 28% и составил $13,9 млн общим весом 132,605 тыс. тонн.
Основной объем российского экспорта картофеля пришелся на Украину (89,4%). Далее следуют Азербайджан (3,5%), Казахстан (3,1%), Беларусь (1,9%) и другие страны.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»