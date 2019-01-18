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АПК 18.01.2019 15:32

Азербайджан является вторым поставщиком картофеля в Россию

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года занял вторую позицию по объемам российского импорта картофеля, сообщает единый информационный портал «Экспортеры России».

Согласно данным портала на Азербайджан приходится 14,1% всего импорта картофеля в Россию.

Рейтинг крупных поставщиков картофеля в Россию выглядит следующим образом: Египет (62,5%), Азербайджан (14,1%), Китай (11,4%), Беларусь (4,9%), Пакистан (4,5%), Израиля (2,3%).

В целом, за январь-ноябрь 2018 года Россия импортировала 550,537 тыс. картофеля на $204,4 млн.

При этом российский импорт данной продукции в 14,7 раза превышает экспорт.

Экспорт картофеля из России в январе-ноябре 2018 года сократился на 28% и составил $13,9 млн общим весом 132,605 тыс. тонн.

Основной объем российского экспорта картофеля пришелся на Украину (89,4%). Далее следуют Азербайджан (3,5%), Казахстан (3,1%), Беларусь (1,9%) и другие страны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, КАРТОФЕЛЬ, ИМПОРТ/ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]