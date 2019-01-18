Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу

Президиум Ассоциации банков Азербайджана (АBА) принял решение о создании экспертной группы по внутреннему аудиту, говорится в сообщении АBА.

Согласно сообщению, руководство группой поручено директору департамента аудита Международного банка Азербайджана Эльгюну Гурбанову.

«В задачи экспертной группы будет входить изучение международного опыта и организация применения единого подхода, подготовка и обновление нормативных актов по внутреннему аудиту, организация мероприятий для повышения профессионального уровня аудиторов, обновление нормативно-правовой базы, регулирующей банковскую деятельность и т. д.», - отмечается в сообщении.

Таким образом, число экспертных групп при ABA увеличилось до 13.

АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

А.Мамедов