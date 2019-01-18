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Финансы 18.01.2019 17:20

Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу

Президиум Ассоциации банков Азербайджана (АBА) принял решение о создании экспертной группы по внутреннему аудиту, говорится в сообщении АBА.

Согласно сообщению, руководство группой поручено директору департамента аудита Международного банка Азербайджана Эльгюну Гурбанову.

«В задачи экспертной группы будет входить изучение международного опыта и организация применения единого подхода, подготовка и обновление нормативных актов по внутреннему аудиту, организация мероприятий для повышения профессионального уровня аудиторов, обновление нормативно-правовой базы, регулирующей банковскую деятельность и т. д.», - отмечается в сообщении.

Таким образом, число экспертных групп при ABA увеличилось до 13.

АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.

А.Мамедов

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Тэги: АБА, ГРУППА, ЭКСПЕРТНАЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]