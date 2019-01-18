Ассоциация банков Азербайджана создала еще одну экспертную группу

Президиум Ассоциации банков Азербайджана (АBА) принял решение о создании экспертной группы по внутреннему аудиту, говорится в сообщении АBА.
Согласно сообщению, руководство группой поручено директору департамента аудита Международного банка Азербайджана Эльгюну Гурбанову.
«В задачи экспертной группы будет входить изучение международного опыта и организация применения единого подхода, подготовка и обновление нормативных актов по внутреннему аудиту, организация мероприятий для повышения профессионального уровня аудиторов, обновление нормативно-правовой базы, регулирующей банковскую деятельность и т. д.», - отмечается в сообщении.
Таким образом, число экспертных групп при ABA увеличилось до 13.
АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 30 банков, две небанковские кредитные организации и один процессинговый центр.
А.Мамедов
Упорство пресс-службы МИД РФ противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией
Президент Алиев подписал указ о совершенствовании структуры Минтруда
Хорватия в марте 2019 года может приступить к выдаче виз в посольстве в Азербайджане
Мехрибан Алиева награждена почетной медалью «Узеир Гаджибейли»
Амирасланов: Нужно увеличить дотации на лекарства для онкобольных
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
ЕК представила проекты мандатов на торговые переговоры с США
В Грузии отмечают положительную динамику в торгово-экономических отношениях с Россией
Оксфордский университет временно отказался от субсидий компании Huawei
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»