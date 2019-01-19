Зариф высмеял призывы Болтона к ударам по Ирану

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в пятницу подверг критике позицию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в отношении Тегерана.
"Все та же бессмыслица. Все тот же задира. Все те же заблуждения", - написал он в Twitter, прикрепив к записи снимки с заголовками двух статей, датированных 2009-м и 2019-м годами. Первая статья, написанная самим Дж.Болтоном 10 лет назад, была озаглавлена "Время для израильского удара (по Ирану - ИФ)?". Другая, уже редакционная, вышла в 2019 году с заголовком "Болтон запросил у Пентагона планы ударов по Ирану".
Дж.Зариф прикрепил к записи хэштег популярного в соцсетях флешмоба, в рамках которого пользователи сравнивают события 10-летней давности.
Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Дж.Болтон в сентябре 2018 года просил Пентагон представить ему варианты ударов по Ирану.
Дж.Болтон - известный сторонник жесткого подхода к Ирану. В частности, он не скрывает, что считает нужным добиваться смены иранского руководства. Однако в Белом доме предупреждали, что не готовы идти на столь радикальные меры.
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