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СНГ 19.01.2019 13:30

В Москве арестован полицейский, подозреваемый в мошенничестве с квартирами

Пресненский суд Москвы в пятницу санкционировал арест участкового Отдела МВД России по району Коньково, подозреваемого в мошенничестве с квартирами, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"В отношении Ярослава Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 февраля", - сказал представитель суда.

Я.Сухову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как считает следствие, Я.Сухов совместно с несколькими другими сотрудниками московской полиции причастен к махинациям с квартирами, которые совершались на протяжении десяти лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве "Интерфаксу" сообщили о проведении "служебной проверки, по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам".

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Тэги: МОСКВА, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, МОШЕННИЧЕСТВО, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]