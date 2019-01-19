В Москве арестован полицейский, подозреваемый в мошенничестве с квартирами

Пресненский суд Москвы в пятницу санкционировал арест участкового Отдела МВД России по району Коньково, подозреваемого в мошенничестве с квартирами, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников.
"В отношении Ярослава Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 февраля", - сказал представитель суда.
Я.Сухову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как считает следствие, Я.Сухов совместно с несколькими другими сотрудниками московской полиции причастен к махинациям с квартирами, которые совершались на протяжении десяти лет.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве "Интерфаксу" сообщили о проведении "служебной проверки, по результатам которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции по отрицательным мотивам".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»