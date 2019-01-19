Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток -2" политическим, и настаивает на сохранении транзита через Украину.
"Мы не считаем ("Северный поток-2" - ИФ) политическим проектом, в который привлечены многие европейские предприятия - не только из Германии... Транзит через Украину должен быть сохранен", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.
Министр также отметил, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путём создания газового консорциума.
"У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности принимать участие в консорциуме", - сказал он.
По словам главы МИД ФРГ, российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.
В свою очередь П.Климкин полагает, что действие европейских правил при реализации проекта "Северный поток-2" - это единственный способ сделать трехсторонние переговоры по газу Украина-ЕС-РФ эффективными и конструктивными.
"Есть вопросы "Северного потока", здесь наша позиция максимально четкая: мы считаем, что распространение европейских правил на "Северный поток" является единственным способом сделать наши трехсторонние консультации эффективными и конструктивными. Это даст нам возможность перевести дискуссию в рациональную плоскость", - сказал П.Климкин на пресс-конференции.
П.Климкин рассказал, что в настоящее время Украина совместно с Еврокомиссией обсуждает вопрос возможности применения европейских правил к работе украинской газотранзитной системы. "Мы считаем, что это является очень важным условием перехода от логики менталитета "договорняков" к европейским правилам. Если наша газотранзитная система будет попадать под европейские правила, то, конечно, и "Северный поток", как мы считаем, должен отвечать европейским правилам. Это позволит сделать нам многое в контексте энергетической безопасности Европы, позволит обеспечить реальную конкуренцию... также стабильность поставок и жизнеспособность нашей, украинской, ГТС", - выразил мнение глава МИД.
По словам министра, в этом вопросе существуют также важные моменты факторов безопасности.
"Если не будет транзита (газа) по украинской территории, то, конечно, Россия будет применять совершенно другие методы для дестабилизации Украины и достижения своей логики федерализации Украины", - добавил П.Климкин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»