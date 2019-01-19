Президенты Азербайджана и Зимбабве провели двустороннюю встречу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в субботу встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, сообщает сайт главы государства.
Лидер Зимбабве прибыл в Баку с рабочим визитом накануне вечером.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»