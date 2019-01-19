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Регион 19.01.2019 19:21

В Тбилиси избили и ограбили 93-летнего ветерана - СМИ

Неизвестные избили и ограбили в Тбилиси 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна, сообщают в субботу грузинские СМИ.

По их информации, двое преступников в масках на рассвете проникли в квартиру С.Мирзояна, избили и связали его, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари (около $265).

Соседи ветерана рассказали журналистам, что ветеран сам вызвал полицию после того, как грабители скрылись.

Сам ветеран рассказал журналистам, что деньги, которые у него похитили, это накопленная за несколько месяцев пенсия.

В МВД Грузии заявили, что начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса (ограбление).

С.Мирзоян, несмотря на свой возраст, является активным участником проводимых в Грузии различных мероприятий, связанных с ветеранами Великой Отечественной войны. Имеющий большое количество наград ветеран, который ежегодно 9 мая приходит к могиле Неизвестного солдата в парк Ваке (бывший парк Победы в Тбилиси), неоднократно появлялся в сюжетах телеканалов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕТЕРАН, ОГРАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]