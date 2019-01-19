В Тбилиси избили и ограбили 93-летнего ветерана - СМИ

Неизвестные избили и ограбили в Тбилиси 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Серго Мирзояна, сообщают в субботу грузинские СМИ.
По их информации, двое преступников в масках на рассвете проникли в квартиру С.Мирзояна, избили и связали его, после чего похитили ценные предметы и около 700 лари (около $265).
Соседи ветерана рассказали журналистам, что ветеран сам вызвал полицию после того, как грабители скрылись.
Сам ветеран рассказал журналистам, что деньги, которые у него похитили, это накопленная за несколько месяцев пенсия.
В МВД Грузии заявили, что начато расследование по статье 179 Уголовного кодекса (ограбление).
С.Мирзоян, несмотря на свой возраст, является активным участником проводимых в Грузии различных мероприятий, связанных с ветеранами Великой Отечественной войны. Имеющий большое количество наград ветеран, который ежегодно 9 мая приходит к могиле Неизвестного солдата в парк Ваке (бывший парк Победы в Тбилиси), неоднократно появлялся в сюжетах телеканалов.
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