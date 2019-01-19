Правительство Армении сформировано

Президент Армении Армен Саргсян подписал в субботу указы о назначении министров в составе нового правительства.
Как сообщает пресс-служба президента, Араик Арутюнян назначен министром образования и науки, Сурен Папикян - министром территориального управления и развития, Давид Тоноян - министром обороны, Заруи Батоян - министром труда и по социальным вопросам, Артак Зейналян - министром юстиции, Арсен Торосян - министром здравоохранения, Атом Джанджугазян - министром финансов, Акоп Аршакян - министром транспорта, связи и информационных технологий, Тигран Хачатрян - министром экономического развития и инвестиций, Эрик Григорян - министром охраны природы, Феликс Цолакян - главой МЧС, Зограб Мнацаканян - главой МИД.
Ранее указами президента были назначены премьер-министр и два вице-премьера. Им стали Никол Пашинян, Тигран Авинян и Мгер Григорян.
Практически все сохранили свои посты в новом правительстве. Новым министром стала З.Батоян, которая ранее занимала должность заместителя министра труда и по социальным вопросам.
Ранее Н.Пашинян заявил, что новое правительство Армении будет сформировано лишь на две трети.
"В соответствии с законом, правительство считается полностью сформированным, если назначены две трети ее членов. Мы пойдем по этому пути. Две трети членов правительства будут назначены, остальные не будут назначены, пока мы окончательно не уточним вопросы по изменению состава правительства", - сказал Н.Пашинян на заседании правительства в четверг.
Правительство Армении в настоящее время состоит из премьера, двух вице-премьеров и 17 министерств.
Ранее сообщалось, что планируется сократить число министерств в республике до 11 или 12.
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