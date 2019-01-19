Защита экс-сенатора от Карелии Алиханова попросит суд заменить ему остаток срока на ограничение свободы

Верховный суд Карелии 21 января рассмотрит апелляционную жалобу, в которой защита осужденного за мошенничество бывшего сенатора от региона Девлета Алиханова просит заменить ему не отбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы, рассказал "Интерфаксу" адвокат Михаил Шогин.

"Жалоба подана в октябре 2018 года. Просто в силу известных событий (в начале декабря Президиум ВС РФ отменил приговор в отношении Д.Алиханова и полностью оправдал его - ИФ) этот вопрос не стали рассматривать. А теперь нужно", - сказал М.Шогин.

Ранее ходатайство адвоката о замене неотбытого срока в колонии на ограничение свободы отклонил Сегежский городской суд. "С нашей точки зрения, данное постановление суда является незаконным и необоснованным", - считает представитель защиты.

Как сообщалось, 24 ноября 2017 года Петрозаводский горсуд приговорил Д.Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тыс. рублей по делу о мошенничестве (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судья постановила зачесть в срок приговора нахождение под стражей с 3 февраля 2015 года.

По версии следствия, Д.Алиханов обманул руководство карельского отделения Сбербанка и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 помещений, находившихся в аренде у банка, и приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене. Ущерб городскому бюджету превысил 8 млн рублей.

Кроме того, как считают следователи, фигурант похитил более 26 млн рублей администрации Петрозаводска, ранее перечисленных Сбербанком в счет уплаты арендных платежей.

19 ноября 2018 года стало известно о том, что правительство РФ согласилось с решением Европейского суда по правам человека о незаконном содержании под стражей Д.Алиханова и выплатило ему компенсацию в размере около 3 тыс. евро.

Возобновление производства по делу экс-сенатора в ВС РФ было назначено ввиду новых обстоятельств. В начале декабря 2018 года Президиум ВС РФ отменил приговор в отношении Д.Алиханова и полностью оправдал его. Экс-сенатор был освобожден из-под стражи. Однако Генпрокуратура оспорила это, и 28 декабря Президиум ВС РФ отменил собственное решение, экс-сенатор вновь был помещен под стражу.