Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике

До 66 человек увеличилось количество жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщил в субботу губернатор штата Омар Файад.
По его словам, еще 76 человек получили ранения и травмы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.
Взрыв прогремел в ночь на субботу.
По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной несанкционированными подключениями.
Всего за сутки на мексиканских трубопроводах прогремело два взрыва. Второй раздался в штате Керетаро. В результате этого чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.
Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие около 3 тыс. человек – столичная полиция
Азербайджан и Зимбабве намерены развить торгово-экономические связи
Генсек ООН подтверждает поддержку усилиям по решению карабахской проблемы
Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ на 1-1,5% в 2019г
Премьеры ЕАЭС 1 февраля должны договориться о тарифах на транспорт газа
РФ в 2018г увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 40%, до $930 млн
Новосибирские ученые предлагают лечить опухоль мозга вирусом Зика
Раскрыто ОПГ по торговле наркотиками – МВД Азербайджана
Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»