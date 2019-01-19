Не менее 12 человек задержали полицейские в Париже в субботу, когда в городе проходит десятая акция "желтых жилетов", сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.
В управлении парижской полиции телеканалу сообщили, что задержания были проведены из соображений безопасности и, в частности, за ношение запрещенного оружия.
В полиции отметили, что в целом акция проходит мирно.
По предварительным данным, в ней принимают участие до 5 тыс. человек. Для обеспечения безопасности на улицах Парижа были мобилизованы также 5 тыс. человек.
Акции "желтых жилетов" состоялись и в других городах Франции. Так, в городе Кане (Нормандия) произошли столкновения манифестантов с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.
Также сообщается о столкновениях в городе Ренн (Бретань).
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