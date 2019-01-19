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Дальнее зарубежье 19.01.2019 18:33

Парижская полиция задержала 12 "желтых жилетов"

Не менее 12 человек задержали полицейские в Париже в субботу, когда в городе проходит десятая акция "желтых жилетов", сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

В управлении парижской полиции телеканалу сообщили, что задержания были проведены из соображений безопасности и, в частности, за ношение запрещенного оружия.

В полиции отметили, что в целом акция проходит мирно.

По предварительным данным, в ней принимают участие до 5 тыс. человек. Для обеспечения безопасности на улицах Парижа были мобилизованы также 5 тыс. человек.

Акции "желтых жилетов" состоялись и в других городах Франции. Так, в городе Кане (Нормандия) произошли столкновения манифестантов с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

Также сообщается о столкновениях в городе Ренн (Бретань).

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАНИФЕСТАЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]