Эстонские женщины провели первый в истории страны марш против гендерной дискриминации

Несколько сотен представительниц прекрасного пола в субботу вышли на улицы Таллина с плакатами против гендерного неравноправия, физического и психологического насилия, за равную с мужчинами зарплату, возможности карьерного роста.
Этот марш женщин стал первым в истории страны.
По призыву организаторов, на многих участницах марша были самостоятельно изготовленные шапки, шарфы, рукавицы или носки красного, розового и лилового цветов.
Среди участников акции были и мужчины.
Как отметили организаторы, "марш не направлен против мужчин, которые также при желании могли принять в нем участие, продемонстрировали поддержку движению за женское равноправие".
Как заявила заместитель председателя парламентского объединения женщин Терье Трей (Terje Trei), пол человека не должен определять его зарплату или то, как с ним обращаются.
"Разрыв в уровне зарплат, направленное против женщин насилие и гендерная дискриминация - это проблемы, которые действительно существуют в Эстонии. Их надо признать, и их решением следует заниматься. Цель марша женщин - призвать общественность честно взглянуть на эти проблемы", - заявила Т.Трей.
По данным департамента статистики Эстонии, разрыв в зарплатах в стране у женщин по сравнению с мужчинами превышает 20%, а данные Евростата свидетельствуют о том, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин в Эстонии - самый большой в Европейском союзе.
В сообщении организаторов отмечается, что марш является частью всемирного движения, которое получило начало в 2017 году в США, когда сотни тысяч женщин вышли на улицы американских городов протестовать против вступления Дональда Трампа в должность президента США.
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