Методика классификации гостиниц в РФ будет готова через два месяца

Обновленная версия методики классификации российских гостиниц будет утверждена к концу первого квартала 2019 года, сообщил на рабочем совещании Минэкономразвития с участниками туристического рынка глава ведомства Максим Орешкин.

М.Орешкин подчеркнул, что задача ведомства - максимально быстро доработать документ с учетом мнения туристической отрасли, на что уйдет около двух месяцев. Также он напомнил, что по просьбе участников туррынка было решено перенести вступление в действие штрафных санкций за работу неклассифицированных отелей на 1 января 2020 года.

Закон об обязательной классификации российских гостиниц был принят в феврале 2018 года. В соответствии с ним оказание гостиничных услуг без классификации повлечет административную ответственность для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров - с 1 июля 2019 года, для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров - с 1 января 2020 года, для всех гостиниц - с 1 января 2021 года.

До вступления закона классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществлялась в добровольном порядке в большинстве регионов РФ, за исключением Краснодарского края и тех городов и регионов, где прошли матчи Чемпионата мира по футболу.

Предполагается, что обязательная классификация российских отелей по звездности позволит упорядочить уровень сервиса на всей территории страны. Классификацию должны осуществлять аккредитованные организации.